Sapanca'daki bungalovda gizli kamera iddiasında savcı 2 sanığa 3'er kez hapis istedi - Son Dakika
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Sapanca'daki bungalovda gizli kamera iddiasında savcı 2 sanığa 3'er kez hapis istedi

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Sapanca'daki bungalovda gizli kamerayla izleme iddiası davasında savcı, 2 sanığın 3'er kez 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme taraflara ek süre verip duruşmayı erteledi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bungalovda gizli kamerayla izleme yaptıkları iddiasıyla 2 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık H.K. ile avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık T.S. ile müştekiler ve avukatları duruşmada yer almadı.

Müştekilerin kızı M.K'nin de mağdur olması nedeniyle açılan ve dosyayla birleştirilen davaya ilişkin söz verilen sanık H.K, "Daha önceki beyanlarımı tekrar ederim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kameranın bozuk olduğu tespit edilmiştir, bu sebeple beraatimi talep ederim." dedi.

H.K'nin avukatı ise müvekkilinin üzerine atılı suçun oluşmadığını ve kameraların çalışmadığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerine atılı suçların katılanlara ve mağdura karşı işlendiğinin sabit olduğunu belirterek, sanıkların 3'er kez "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Hakim, mütalaaya karşı savunma yapmaları için taraflara ek süre vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Sakarya Valiliği, 15 Nisan 2025'te ilçedeki bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığına dair iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine harekete geçmişti.

Adli ve idari tahkikat başlatılan olayla ilgili söz konusu işletmede inceleme yapılmış, çalışmalar sonucu işletme sahibi H.K. (31) ile şüpheli bulunan T.S. (48), polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, işletme ilçe belediyesi tarafından süresiz mühürlenmişti.

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede H.K. ve T.S. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Davanın 2025'in eylül ayında yapılan duruşmasında sanıkların tahliyesine karar verilmişti.

Kaynak: AA
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