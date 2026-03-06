Şara ve Macron'dan Bölgesel Güvenlik Görüşmesi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda bölgedeki mevcut gelişmeleri ve son durumu değerlendirdi.

Görüşme sırasında Şara, yaşanan gelişmelere ilişkin Suriye'nin değerlendirmesini aktararak ülkesinin Suriye-Lübnan sınırında aldığı savunma tedbirlerinin sınır güvenliğini sağlama amacı taşıdığını ifade etti.

Bu adımların silah kaçakçılığı girişimlerini önlemeyi ve istikrarı bozma çabalarının önüne geçmeyi hedeflediğini belirten Şara, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin desteklenmesinin önemini vurguladı.

İki lider, bölgede gerilimin kontrol altına alınması ve daha fazla tırmanmanın önlenmesi gerektiğini belirterek bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasının önemine dikkati çekti.

Tarafların mevcut gelişmeler ışığında ortak ilgi alanına giren bölgesel konularda istişare ve koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.