Sarallar Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi - Son Dakika
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Sarallar Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi

Organize suç örgütü Sarallar'la bağlantılı 7 kişi, yurt dışına çıkarma iddiasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

03.02.2025 17:20
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Kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünde faaliyet gösterdiği öne sürülen şüpheliyi yurt dışına çıkardığı iddiasıyla aralarında Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K'nın da bulunduğu 7 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve hakkında yakalama kararı bulunan Turan Y'nin yurt dışına çıkarılmasını sağladığı tespit edilen 7 şüpheli hakkındaki soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca ifadeleri alındı.

Savcılık, aralarında Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K, gümrük muhafaza memuru B.A'nın da bulunduğu 7 şüpheliyi, "suçluyu kaçırma", "göçmen kaçakçılığı" ve "silahlı suç örgütüne yardım etme" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Ne olmuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suçluyu kayırma" ve göçmen kaçakçılığı" suçlarına karıştığı tespit edilen Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K. 31 Ocak'ta yakalanmıştı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında 6 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık, Güvenlik, Politika, istanbul, 3-sayfa, Güncel, Göçmen, Edirne, Hukuk, Son Dakika

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