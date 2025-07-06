Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 13 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında belirlenen adreslerde arama yaptı.
Aramalarda, 13 bin makaron ve 2 kilo 860 gram tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Saray'da 13 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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