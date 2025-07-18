Saray'da Boşanma Kavgasında Bıçaklama

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Ayaspaşa Mahallesi'nde, S.D. ile boşanma aşamasında olduğu iddia edilen kocası Y.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.D. eşini bıçakladı.

Yaralanan S.D. kaçarak evin yanındaki çay ocağına sığındı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.