Saray'ın 2024 Harcamaları: 11 Milyar TL - Son Dakika
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Saray'ın 2024 Harcamaları: 11 Milyar TL

CHP'li Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 2024 harcamalarını açıkladı.

16.12.2024 13:36
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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 2024 yılı harcamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Külliyenin bir günde 2 bin 23 asgari ücretlinin ve 2 bin 752 emeklinin aylık maaşı kadar harcama yaptığını belirterek, " Saray, bu yıl 11 ayda 11 milyar 352 milyon 827 bin TL para harcadı" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 2024 yılının ilk 11 ayında yaptığı harcamaları sosyal medya hesabından yayınladı. Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Saray, bu yıl 11 ayda 11 milyar 352 milyon 827 bin TL para harcadı. Saray'ın günlük harcaması: 34 milyon 402 bin TL, bir günde, 2 bin 23 asgari ücretlinin, 2 bin 752 emeklinin maaşını harcıyor. İtibardan tasarruf etmeyen Saray'ın ay ay 2024 harcamaları:

Ocak: 446 milyon 343 bin TL Şubat: 1 milyar 454 bin 809 bin TL Mart: 320 milyon 678 bin TL Nisan: 1 milyar 603 milyon 986 bin TL Mayıs: 1 milyar 158 milyon 804 bin TL Haziran: 1 milyar 25 milyon 870 bin TL Temmuz: 560 milyon 172 bin TL Ağustos: 1 milyar 798 milyon 969 bin TL Eylül: 503 milyon 961 bin TL Ekim: 1 milyar 388 milyon 610 bin TL Kasım: 1 milyar 90 milyon 626 bin TL. Toplam: 11 milyar 352 milyon 827 bin TL"

Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Burhanettin Bulut, Politika, Ekonomi, Güncel, Saray, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saray'ın 2024 Harcamaları: 11 Milyar TL - Son Dakika

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