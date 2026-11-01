Saraybosna'da düzenlenen Balkan Sempozyumunda Trakya Üniversitesi temsil edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Saraybosna'da düzenlenen Balkan Sempozyumunda Trakya Üniversitesi temsil edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Saraybosna\'da düzenlenen Balkan Sempozyumunda Trakya Üniversitesi temsil edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesinin paydaşı olduğu Uluslararası Balkan Sempozyumu, 29-30 Ekim'de Saraybosna'da düzenlendi. Üniversitenin farklı birimlerinden öğretim elemanlarının katıldığı sempozyumda Balkanların sorunlarına yönelik çözüm önerileri tartışıldı.

Trakya Üniversitesinin paydaşları arasında yer aldığı Uluslararası Balkan Sempozyumu, Saraybosna'da gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Balkan Sempozyumu, 29-30 Ekim'de Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ev sahipliğinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlendi.

Trakya Üniversitesi, farklı akademik birimlerinden katılan öğretim elemanlarıyla sempozyumda temsil edildi.

Balkan coğrafyasının tarihi, kültürel, ekonomik ve sosyo-politik dinamiklerinin disiplinlerarası yaklaşımlarla ele alındığı sempozyumda, bölgenin zengin kültürel mirası ve güncel meseleleri geçmişten geleceğe uzanan bir perspektifle değerlendirildi.

Farklı disiplinlerden akademisyenlerin bir araya geldiği sempozyumda, Balkanların geleceğine yönelik görüş alışverişinde bulunularak bölgesel sorunlara ilişkin çözüm önerileri tartışıldı.

Sempozyuma Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli ve üniversitenin çeşitli birimlerinden öğretim elemanları katıldı.

Kaynak: AA
Trakya ÜniversitesiKültür SanatSaraybosnaEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
“Savaşa dönecek misiniz“ sorusu Trump’ı çileden çıkardı Muhabire sert tepki "Savaşa dönecek misiniz" sorusu Trump’ı çileden çıkardı! Muhabire sert tepki
13:14
Galatasaray’da şok istifa Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu
Galatasaray'da şok istifa! Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu
12:58
Altın Portakal’da ödülü kapan Öykü Karayel’in sözleri geceye damga vurdu
Altın Portakal'da ödülü kapan Öykü Karayel'in sözleri geceye damga vurdu
12:28
Emekli maaşı hesabı değişiyor Milyonlarca çalışanı ilgilendiren hazırlık
Emekli maaşı hesabı değişiyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren hazırlık
12:17
FBI doğruladı Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
FBI doğruladı! Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
11:54
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 13:34:16. #7.12#
SON DAKİKA: Saraybosna'da düzenlenen Balkan Sempozyumunda Trakya Üniversitesi temsil edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android