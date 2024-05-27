Saraybosna'da Ferhadiye Katliamı'nın 32. yılında tören düzenlendi - Son Dakika
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Saraybosna'da Ferhadiye Katliamı'nın 32. yılında tören düzenlendi

Saraybosna\'da Ferhadiye Katliamı\'nın 32. yılında tören düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın en işlek caddelerinden Ferhadiye'de 1992'de Sırp mevzilerinden atılan havan toplarıyla ekmek kuyruğunda beklerken öldürülen 26 sivil için katliamın 32'nci yılında tören düzenlendi. Halk arasında 'Ferhadiye Katliamı' olarak bilinen, 26 sivilin hayatını kaybettiği, 108 sivilin yaralandığı katliamın gerçekleştirildiği alandaki anma törenine Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, Saraybosna Kantonu Başbakanı Nihad Uk, kurbanların yakınları ve katliamdan yaralı kurtulanlar katıldı.

27.05.2024 15:59
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın en işlek caddelerinden Ferhadiye'de 1992'de Sırp mevzilerinden atılan havan toplarıyla ekmek kuyruğunda beklerken öldürülen 26 sivil için katliamın 32'nci yılında tören düzenlendi.

Halk arasında "Ferhadiye Katliamı" olarak bilinen, 26 sivilin hayatını kaybettiği, 108 sivilin yaralandığı katliamın gerçekleştirildiği alandaki anma törenine Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, Saraybosna Kantonu Başbakanı Nihad Uk, kurbanların yakınları ve katliamdan yaralı kurtulanlar katıldı.

Uk, yaptığı açıklamada, "Saraybosnalılar kasten, hayatta kalmaya çalıştıkları sırada öldürüldüler ve kimse bunun tesadüf olduğunu söyleyemez. Her şeyi olduğu gibi adlandırmak lazım, onlar ölmediler, öldürüldüler." dedi.

"Herkese, tüm dünyaya buna izin verdikleri için biraz kızgınım"

Saraybosna Kantonu Savaşın Sivil Mağdurları Birliği Başkanı Senida Karovic, ekmek sırasında bekleyen sivillerin öldürülmesinin, şehirde yaşanan en büyük katliamlardan olduğunu söyledi.

Saraybosna'nın ülkedeki savaşta 1425 gün boyunca kuşatma altında tutulduğunu anımsatan Karovic, "Öldürülenleri, yaralananları ve kuşatmada yaşanan kötülüklerden sağ kurtulan tüm Saraybosnalıları anıyoruz." diye konuştu.

Katliamda annesini kaybeden Merdzida Salic Ahmetovski de 32 yıldır katliamda ölenlerin anmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Ahmetovski, "Onlar, sadece sivillerdi. O zamanlar sivillerin sokaklarda öldürülmesine anlam veremiyordum, 32 yıl sonra da aynı his içindeyim. Herkese, tüm dünyaya buna izin verdikleri için biraz kızgınım." ifadelerini kullandı.

Saraybosna'nın Ferhadiye Caddesi'nde 27 Mayıs 1992 sabahı Sırp mevzilerinden atılan havan topu, ekmek kuyruğunda bekleyenlere isabet etmiş, katliamda 26 sivil hayatını kaybetmiş, 108 sivil yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saraybosna'da Ferhadiye Katliamı'nın 32. yılında tören düzenlendi - Son Dakika

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