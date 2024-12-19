Saraybosna'da K9 Köpekleri Yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Saraybosna'da K9 Köpekleri Yarıştı

Saraybosna\'da K9 Köpekleri Yarıştı

AGİT, Saraybosna'da K9 köpekleri için narkotik ve patlayıcı tespiti yarışması düzenledi.

19.12.2024 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da arama kurtarma çalışmalarında kilit rol oynayan K9 köpekleri için yarışma düzenlendi.

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Bosna Hersek Misyonu tarafından düzenlenen yarışa katılan 15 K9 timi narkotik, silah ve patlayıcı tespiti alanlarında rakiplerini geçmeye çalıştı.

AGİT Bosna Hersek Misyon Şefi Brian Aggeler, yarışmanın AGİT'in Bosna Hersek'in K9 ekiplerine verdiği desteği simgelediğini belirtti.

Bosna Hersek Mayın Tespiti Köpekleri Eğitim Merkezi Müdürü Nermin Hadzimujagic de AGİT ile son 2 yıldır K9 köpekleri ve eğitmenlerinin kapasite artırımı için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Hadzimujagic, K9 köpeklerinin Bosna Hersek'in güvenliği için önemli rol oynadığını söyledi.

Yarışma kapsamında K9 köpeklerinin arama çalışmaları renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Saraybosna, Hayvanlar, Güvenlik, Narkotik, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saraybosna'da K9 Köpekleri Yarıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:12:31. #1.13#
SON DAKİKA: Saraybosna'da K9 Köpekleri Yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.