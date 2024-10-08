Saraybosna'da Liselere Bomba İhbarı

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SARAYBOSNA, 8 Ekim (Xinhua) -- Bosna Hersek'in Saraybosna Kantonu'nda çok sayıda liseye e-posta yoluyla bomba ihbarı yapıldı. Pazartesi sabahı yapılan ihbarlar üzerine öğrenciler ve personel acilen tahliye edildi.

Bölge İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mersiha Novalic, okulların derhal polis yetkililerine haber verdiğini, polis yetkililerinin de binalarda tarama başlattığını doğruladı. Binaların güvenliğini sağlamak üzere, ihbar alan tüm okullara güvenlik ekiplerinin konuşlandırılacağı belirtildi.

Saraybosna'da Eylül ayı sonlarında havalimanı, liseler, alışveriş merkezleri ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı gibi kamuya açık yerlere yönelik asılsız bomba ihbarları artış gösterdi. Herhangi bir patlayıcı bulunamamış olmasına rağmen bu tehditler halk arasında endişeye yol açtı.

Saraybosna polisi Ağustos ayı sonuna kadar 58 isimsiz bomba ihbarı aldı. Tamamı sahte olan bu ihbarlar huzursuzluk oluşturdu. Bu olaylar halk arasında psikolojik gerginliğe neden olduğu gibi bunların ekonomik yansımaları da oldu.

Saraybosna Üniversitesi'nde kriminoloji profesörü olan Armin Krzalic yerel medyaya yaptığı açıklamada bu tehditlerin koordineli göründüğünü ancak yaklaşan seçimlerle bağlantılı siyasi nedenlerinin olmadığını söyledi.