Sarayburnu'nda Boğulma Tehlikesi - Son Dakika
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Sarayburnu'nda Boğulma Tehlikesi

Sarayburnu\'nda Boğulma Tehlikesi
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Denize giren iki kardeşten biri boğulma tehlikesi geçirdi, 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

FATİH Sarayburnu Sahili'nde serinlemek amacıyla denize giren iki kardeş boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan ağabey kıyıya çıkarılırken, suda kaybolan 15 yaşındaki kardeşi ise dalgıçlar tarafından denizden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sarayburnu Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki kardeş, bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. İki kardeşin suda yaşam mücadelesi verdiğini gören çevredekiler yardıma koştu. Vatandaşların müdahalesiyle ağabey sudan çıkarılarak kurtarılırken, kardeşi ise kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DALGIÇLAR BULARAK KIYIYA ÇIKARDI

Olay yerine gelen polis ve itfaiye arama kurtarma dalgıçları, suda kaybolan çocuk için arama çalışması başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 15 yaşındaki çocuk bulunarak karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sarayburnu'nda Boğulma Tehlikesi - Son Dakika

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