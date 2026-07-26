Sarı Dede Sultan'ı Anma Programı - Son Dakika
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Sarı Dede Sultan'ı Anma Programı

Sarı Dede Sultan\'ı Anma Programı
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Sandıklı'da 18. Sarı Dede Sultan'ı Anma Programı gerçekleştirildi, katılım yoğun oldu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "18. Sarı Dede Sultan'ı Anma Programı" gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Selçik köyündeki etkinliğe, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, kurum müdürleri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öztaş, programda yaptığı konuşmada, etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sarı Dede Sultan'ın manevi mirasının yaşatılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük bir önem taşıdığını aktaran Öztaş, programın hayırlara vesile olmasını dileyerek birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarı Dede Sultan'ı Anma Programı - Son Dakika

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