Sarı Uyarı: Kuvvetli Sağanak Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarı Uyarı: Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

18.06.2026 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, bazı iller için sağanak yağış nedeniyle 'sarı' kodlu uyarı yaptı.

İçişleri Bakanlığı, sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin bulunduğu Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, bugün Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeri ile İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısı ile Bolu, Karabük, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum'un doğusu ile Kars ve Ardahan'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarı Uyarı: Kuvvetli Sağanak Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı
Galatasaray’da Jhon Duran heyecanı Okan Buruk’tan onay çıktı Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz

13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:14
İsmail Kartal’dan ilk sözler İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
13:07
Büyük ters köşe İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 13:47:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Sarı Uyarı: Kuvvetli Sağanak Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.