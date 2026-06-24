Sarıgerme Plajı'nda yangın tatbikatı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde koruma altındaki kum zambaklarıyla ünlü Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) Plajı'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Sarıgerme Mahallesi'ndeki mavi bayraklı plajda görevli personele, derneğin yönetim kurulu üyesi ve eğitim sorumlusu Erol Çalık, TOZKAR yangın söndürme ekipmanları eğitmeni Murat Selçuk ile Ortaca Orman İşletme Şefi Hasan Hüseyin Özdemir tarafından yangın söndürme tüpü ve hidrantının kullanımı ile yangına müdahale konusunda eğitim verildi.

Eğitimin ardından Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü Ortaca İşletme Şefliği ekipleri ile SARÇED personelinin katılımıyla yangın tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği otoparkta çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, hızla alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

SARÇED İşletme Müdürü İsmail Batıbey, yaptığı açıklamada, plajın sorumluluk alanında ve çevresinde meydana gelebilecek olası yangınlara karşı ilk müdahalenin etkin şekilde yapılabilmesi amacıyla her yıl personele yönelik yangın tatbikatı düzenlediklerini söyledi.

Batıbey, personelin yangın konusunda bilinçli ve duyarlı olmasının büyük önem taşıdığını dile getirerek, eğitime destek veren firma yetkilileri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.