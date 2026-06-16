(TBMM) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Seçim tarihini iktidar belirliyor, planlıyor. Bizim Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, hemen Türkiye'nin birinci partisi olduktan sonra, 'Seçim yapalım' dedi. Sandıktan kaçtılar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç karışıklığından dolayı, 'Acaba oradan bir kütük kapar mıyız?' diye acele seçim tarihini açıklıyorlar" dedi.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP'de yaşanan son gelişmeler nedeniyle "derin üzüntü" duyduğunu belirterek, şunları söyledi:
"İktidar, Türkiye'nin genel konularını bir tarafa bırakıp aylardan beri televizyonlarda Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışıyor. Bakıyorum, televizyonlardaki bu konuşmaları yapanlara, hayatlarında bir tek gün Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemişler. Cumhuriyet Halk Partisi'ni hiç tanımazlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bilmezler. Dünyada iki tane büyük parti var. Bir tanesi 150 yıllık Almanya'daki SPD, bir tanesi de 104 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın, tarihte birçok siyasi parti kuruldu ama yaşamlarını sürdüremediler. Türkiye'de tek yaşamını sürdüren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İnanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi, kendi içindeki arkadaşlarımızla hep birlikte görüşerek en doğru, en sakin yolu bulacaktır. Ben de bunun için üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya hazırım."
Son Dakika › Güncel › Sarıgül: İktidar Seçim Tarihini Kaçış İçin Belirliyor - Son Dakika
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