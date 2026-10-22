Sarıgül, soruşturmanın 100 avroluk sahte dekontlara dayandığını savundu - Son Dakika
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Sarıgül, soruşturmanın 100 avroluk sahte dekontlara dayandığını savundu

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Sarıgül, soruşturmanın 100 avroluk sahte dekontlara dayandığını savundu
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YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yakınları hakkındaki soruşturmada belgelerin sahte olduğunu, 100 avroluk dekontun 100 milyon avroya çevrildiğini savundu. Sarıgül, soruşturmaya adı karıştırılan gazeteci Murat Ağırel'in tutuklanmasından üzgün olduğunu söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yakınları hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu dolandırıcıları iş adamı sanmam bir kusur olabilir ama suç değildir. Yaklaşık 50 yıldır kamuoyunun gözü önünde yaşıyorum. Yaptığım işler, bulunduğum makamlar nedeniyle gerekli mercilerce sayısız kez denetlendim. Hakkımda açılmış bir soruşturma, hesabını veremeyeceğim bir konu yoktur" dedi.

Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yakınları hakkında soruşturmanın açılmasına neden olan şahıslarla, kendisi veya aile üyeleri arasındaki temasların, bu şahısların Türkiye'ye getirmeyi önerdikleri yatırımların araştırılması düzeyinde kaldığını belirtti.

Sarıgül, şunları kaydetti:

"Şahısların ve projelerinin güvenilir olmadığının geç de olsa anlaşılması üzerine bu temaslar hukuki bir sonuç doğuracak aşamaya ve resmiyete dönüşmeden tarafımızca sona erdirilmiştir. Soruşturmanın açılmasına neden olan şahısların ortaya koyduğu belgeler, sözleşmeler, banka dekontları, noter tasdikleri sahtedir, üretilmiştir. Dekontlar sahtedir. 100 avroluk bir dekont 100 milyon avro olarak değiştirilmiştir. Kurulduğu iddia edilen şirketler kurulmamıştır. Türkiye'ye getirilmiş ya da Türkiye'den çıkmış 1 avro dahi yoktur. Ortada bir kamu zararı yoktur. Şikayetçi sanıkların uğradığı bir zarar yoktur. Temaslar resmiyete dönüşmemiştir. Şikayetçilerin iddiaları, sahte banka dekontları, sahte noter tasdikleri, hile ile düzenlenen sözleşmelere, yani düzmece belgelere dayalıdır.

Böylesine soyut ve temelsiz suçlamalarla bırakın davayı, soruşturma bile başlatılmaması gerekirdi. Adalet sisteminden beklenen haksız isnatlarla, kişisel kin ve husumetlerle kişilerin itibarlarının zedelenmesini korumaktır. Soruşturmanın açılmasına neden olan şahıslar ellerindeki düzmece belgeleri e-mail ve WhatsApp yoluyla bana ve aile üyelerime iletmiş ancak bu şantajlara boyun eğilmemiştir. Bu girişimlerinden sonuç alamayınca üzerimizde kamuoyu baskısı yaratmak için gazeteci Murat Ağırel'le temasa geçmişlerdir. Sayın Ağırel, kendisine ulaşan iddia ve belgelerden kuşku duymuş, inceleme gereği duymuş, avukatlarımızla da görüşmüştür. Şahıslar bunun üzerine benim, aile fertlerim ve gazeteci Murat Ağırel hakkında şikayette bulunmuşlardır. Şahısların bu girişimlerinden e-mail ve WhatsApp yoluyla zaten haberimiz olduğu halde Sayın Murat Ağırel'in bize bilgi verdiğini, bizi koruduğunu iddia etmişlerdir.

Sayın Murat Ağırel'in yeterli bilgi ve belgeye ulaşamadığı için haber yapmadığı gerekçesiyle bu soruşturmaya adının karıştırılması ve tutuklanmış olmasından son derece üzgünüm. Çok büyük bir haksızlıktır. Benim bir muhalefet milletvekili olarak kullandığım veya kullanabileceğim kamu gücüm, verebileceğim kamu ihalesi, arazisi, kredisi vb yoktur. Bu dolandırıcıları iş adamı sanmam bir kusur olabilir ama suç değildir.

Yaklaşık 50 yıldır kamuoyunun gözü önünde yaşıyorum. Yaptığım işler, bulunduğum makamlar nedeniyle gerekli mercilerce sayısız kez denetlendim. Hakkımda açılmış bir soruşturma, hesabını veremeyeceğim bir konu yoktur."

Kaynak: ANKA
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