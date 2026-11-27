Sarıgül'ün yasama dokunulmazlığı tezkeresi Karma Komisyona havale edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mustafa Sarıgül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu ve Karma Komisyona havale edildi. Sarıgül hakkında çocuğun cinsel istismarı ve haksız mal edinme gibi suçlardan fezleke düzenlenmişti.
(TBMM) - Bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki fezlekeler TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na geldi.
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıgül hakkında, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve haksız mal edinme" suçlarından fezleke düzenlemişti.
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