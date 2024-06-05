Sarıkamış Belediye Başkanı, SMA hastası çocuğa jeneratör hediye etti - Son Dakika
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Sarıkamış Belediye Başkanı, SMA hastası çocuğa jeneratör hediye etti

Sarıkamış Belediye Başkanı, SMA hastası çocuğa jeneratör hediye etti

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Mescitli köyünde yaşayan 3 yaşındaki SMA hastası Hiranur Kazancı'ya evinde kullanması için jeneratör hediye etti. Elektrik kesintilerine karşı alınan jeneratör, Kazancı ailesine teslim edildi. Başkan Kılıç, vatandaşlardan Hiranur kampanyasına destek vermelerini istedi ve Hiranur'un babası Harun Kazancı, başkan Kılıç'a teşekkür etti.

05.06.2024 10:53
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Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, köyde yaşayan 3 yaşındaki SMA hastası Hiranur Kazancı'ya jeneratör hediye etti.

İlçeye bağlı Mescitli köyünde yaşayan Kazancı için Kılıç tarafından evinde kullanılmak üzere jeneratör alındı.

Elektrik kesintilerine karşı önlem almak amacıyla alınan jeneratör kazancı ailesine teslim edildi.

Başkan Kılıç, imkanlar dahilinde yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, vatandaşlardan Hiranur kampanyasına destek vermelerini istedi.

Hiranurun babası Harun Kazancı başkan Serdar Kılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıkamış Belediye Başkanı, SMA hastası çocuğa jeneratör hediye etti - Son Dakika

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