Sarıkamış Gecikmez Köyü\'nde Geleneksel Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Güncel

Sarıkamış ilçesine bağlı Gecikmez köyünde uçurtma şenliği düzenlendi.

Gecikmez Köyü İlk ve Ortaokulu öğretmen ile öğrencileri yıl sonunda düzenlenen "2.Geleneksel Uçurtma Şenliği"nde buluştu.

Köy çayırlık alanında toplanan öğrencilerin, etkinlik öncesinde yüzlerine boyama yapıldı. Uçurtmaları gökyüzüyle buluşturan öğrencilere köydeki kadınlar tarafından şenlik alanında yapılan gözlemeler ikram edildi.

Okul Müdürü Beyhan Aktar, 2. Geleneksel Uçurtma Şenliği"nin coşkuyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu yılki etkinliğimizin uçurtmalarını Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar hediye etti, kendisine okul ve köyüm adına teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizle yıl sonunda güzel bir etkinlik yaptık. Bizlere destek veren velilerimize, öğretmenlerimize ve köyümüze gelen misafirlerimize şükranlarımı sunarım." dedi.

Halayların çekilmesiyle sona eren şenliğe, Kaymakam Enis Aslantatar'ın eşi Sema Aslantatar, İlçe Emniyet Müdürü Canan Altınkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok ve veliler katıldı.