Sarıkamış'ta bozayıların kaşınma ağaçları kayıt altında - Son Dakika
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Sarıkamış'ta bozayıların kaşınma ağaçları kayıt altında

Sarıkamış\'ta bozayıların kaşınma ağaçları kayıt altında
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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda bozayı ve diğer yaban hayvanlarının kokularını bırakıp kaşındığı 25 ağaç tespit edilerek tabelalandı. KuzeyDoğa Derneği, ağaçları foto ve video kapanlarla izleyerek hayvan davranışlarını inceliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda yaşayan bozayılar ile diğer yaban hayvanlarının kokularını bırakmak ve kaşınmak için kullandığı 25 ağaç kayıt altına alındı.

Dünyanın göç eden tek bozayı cinsi olarak literatüre geçen ve Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı olan Sarıkamış'taki bozayılar ile kurt, vaşak ve domuzların ormanlık alanda kaşındıkları, kokularını bıraktıkları ağaçların tespit edilmesi için geçen yıl başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kuzey Doğa Derneği, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan çalışmalarda özellikle bozayıların kokularını bırakmak için kaşındığı ağaçlar tespit edilerek, kayıt altına alınıyor.

Yaban hayvanlarının foto ve video kapanlarla izlendiği ormanlarda, 25 kaşınma ağacı kayıt altına alındı ve tabela asıldı.

"Hayvanların davranışlarını anlamaya çalışıyoruz"

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, 2011 yılından beri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüyle yapılan çalışmada, özellikle bozayıların seçtiği ve sırtlarını kaşıdıkları, kokularını bıraktıkları ağaçları keşfetmeye başladıklarını söyledi.

Çoban, Orman Genel Müdürlüğüyle yapılan görüşmeler neticesinde kaşınma ağaçlarını tabelalarla işaretlediklerini belirterek, "Bu çalışmamız orman amenajman planlarına ekleniyor. Çünkü bu ağaçlar, bozayı, kurt, vaşak ve domuzların uğrayıp kokularını bıraktıkları, sırtlarını kaşıdıkları ağaçlar. Bu ağaçları özel foto ve video kapanlarla izleyip hayvanların davranışlarını anlamaya çalışıyoruz." dedi.

Bozayı ve diğer hayvanların hala bu ağaçları neden seçtikleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını anlatan Çoban, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar Sarıkamış ormanlarında tespit ettiğimiz kaşınma ağaçlarını tabelaladık. Orman Genel Müdürlüğü bu ağaçların korunması için çalışmalarına devam ediyor. Biz de ağaçların sayısını artmak için Sarıkamış ormanlarında yaptığımız arazi çalışmalarında daha dikkatli gözlemlerle bu ağaçları buldukça işaretleyip, kameralarla izlemeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta bozayıların kaşınma ağaçları kayıt altında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıkamış'ta bozayıların kaşınma ağaçları kayıt altında - Son Dakika
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