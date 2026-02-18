Sarıkamış'ta Ev Yangını

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen yangında bir evin çatısında zarar oluştu.
Akören köyünde Selahattin Altuntaş'a ait evin çatısında bacadan kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Sarıkamış Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın vatandaşların da yardımıyla diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında evin çatısı kısmında zarar oluştu.
