Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir bozayı, yavrularıyla geldiği mahallede çöp konteynerlerinde beslenmeye çalıştı.

Ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi'ne gelen bozayı ve iki yavrusu mahallede gezindikten sonra çöp konteynerlerin içine girerek yiyecek aradı.

Anne bozayı zaman zaman çöplerden beslenen yavrularını uzaktan takip etti.

Ayrıca İstiklal Mahallesi TOKİ konutları bölgesine gelen başka bir bozayı, etrafını saran köpekler tarafından uzaklaştırıldı.

Bozayılar daha sonra ormanlık alana çekildi.