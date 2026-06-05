Sarıkamış'ta Sarı Dudak Laleleri Açtı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Sarı Dudak Laleleri Açtı

Sarıkamış\'ta Sarı Dudak Laleleri Açtı
05.06.2026 10:18
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurların ardından sarı dudak ters laleleri doğayı renklendirdi.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim noktalarından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurların ardından açan "sarı dudak" ters laleleri doğayı renklendirdi.

Bir yanda zirveleri karla kaplı dağlar, diğer yanda sarıçam ormanları arasında açan çiçekler doğanın bütün güzelliklerini sergiliyor.

Yaklaşık 10 gündür aralıklarla yağan yağmurların ardından "sarı dudak" ters laleleri açmaya başladı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 rakımda bulunan Suludere bölgesinde açan ters lale türü "sarı dudak", doğasever ve amatör fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

Amatör fotoğrafçı Mehmet Boztoprak, AA muhabirine, uzun süren kış mevsimin ardından doğanın renklenmeye başladığını söyledi.

Boztoprak, Sarıkamış'ın muhteşem bir doğası bulunduğunu belirterek, "Sarıkamış'ın doğası çok güzel her çeşit bitki var. Herkes gezip görebilir. Sarı dudak laleler endemik bitkilerdir, Suludere mevkisinde yetişiyor arkadaşlarla buraya geldik, fotoğraf çekiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Sarıkamış, Güncel, Yaşam, Kars, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta Sarı Dudak Laleleri Açtı - Son Dakika

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