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Sarıkamış'ta şehit heykelleri taşınan karla yapılacak - Son Dakika
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Sarıkamış'ta şehit heykelleri taşınan karla yapılacak

Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri kapsamında, şehit asker heykellerinin yapımında kullanılmak üzere kar taşınıyor. Sarıkamış ilçesinde yapılacak olan etkinliklerde, şehit asker figürlerinin yansıtılacağı kardan heykeller için Handere Bölgesi'nden kamyonlarla kar taşınmaktadır. Geçen yıl kar olmadığı için heykeller yapılamamıştı, ancak bu yıl heykellerin yapımına başlanacak ve 5-7 Ocak 2024 tarihlerinde tamamlanması planlanmaktadır.

27.12.2023 - 15:17,
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Sarıkamış'ta şehit heykelleri taşınan karla yapılacak

KARS - Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri çerçevesinde şehit asker heykellerinin yapımında kullanılmak üzere kar taşınıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı anma etkinlikleri yer alan şehit asker figürlerinin yansıtılacağı kardan heykellerin yapımı için ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Handere Bölgesi'nden İl Özel İdaresine ait kamyonlarla taşınırken, taşınan kar, şehit heykellerinin yapılacağı Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 1. Etap Oteller Bölgesi'ndeki alana yığılıyor.

Kardan şehit heykellerinin bu yıl yapılacağını ifaden vatandaşlardan Fatih Koçak, "Sarıkamış şehitlerini anmamızın bu yıl 109. Yıldönümü, geçen yıl kar olmadığı için kardan heykelleri yapamamıştık. Şimdi kamyonlarla kar taşınmaya başladı. 5-6-7 Ocak 2024 yılında Sarıkamış şehitlerini anıyoruz. Kardan heykellerde o tarihe kadar hazır olacak" dedi.

Geçen yıl kar olmadığı için kardan heykeller yapılmamıştı"

Öte yandan Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliklerinin 2'inci gününde programa katılan bakanlar tarafından açılışı gerçekleştirilen kardan şehit heykeller, geçen yıl kar olmadığından dolayı yapılamamıştı.

Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi'nin katkılarıyla Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda heykellerin yapımına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Sarıkamış\'ta şehit heykelleri taşınan karla yapılacak
Kaynak: İHA
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Kayak Merkezi, Kars, Güncel, Son Dakika

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