Sarıkamış\'ta Yaban Kuşları Cıvıl Cıvıl

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sulak alanlar, yaz mevsiminde birçok yaban kuşuna ev sahipliği yapıyor.

Sarıçam ormanları ve zengin doğal yaşamıyla göçmen kuşlar başta olmak üzere çok sayıda yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunan ilçede, yağışların ardından gölet ve sazlık alanlardaki su seviyesi arttı.

Hamamlı Düzü mevkisindeki gölet ve sazlıklarda beslenen angutlar ile farklı türlerden yaban kuşları, renkli görüntüler oluşturdu. Sulak alan çevresinde kızıl şahin de gözlemlendi.

Sulak alanlarda yaşamını sürdüren kuşlar ve doğal yaşam, kayıt altına alındı.