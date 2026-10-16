Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası temizlik sürerken toplu ulaşım yeniden başladı - Son Dakika
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Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası temizlik sürerken toplu ulaşım yeniden başladı

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Sarıyer Ayazağa\'da sel sonrası temizlik sürerken toplu ulaşım yeniden başladı
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Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde suların çekilmesiyle selin boyutu ortaya çıkarken enkaz kaldırma, temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Trafiğe tamamen kapatılan mahallede toplu ulaşım seferleri bugün yeniden başladı.

İSTANBUL'DAKİ şiddetli yağışların sele neden olduğu Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları başladı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışların en çok vurduğu yerlerin başında gelen Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde hayat normale dönmeye başladı. Suların çekilmesiyle felaketin boyutu ortaya çıkarken, başlatılan enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Tamamen trafiğe kapatılan mahallede bugün toplu ulaşım seferleri yeniden başlandı. Selden en çok zarar gören yerlerin başında gelen Ayazağa Mahallesi'nde hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası temizlik sürerken toplu ulaşım yeniden başladı - Son Dakika
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