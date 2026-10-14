Sarıyer Ayazağa\'da selin sürüklediği otomobil Cendere Caddesi\'nde bariyerde durdu

Sarıyer Ayazağa'da selin sürüklediği otomobil Cendere Caddesi'nde bariyerde durduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, Sarıyer'de sele neden oldu; Ayazağa Cendere Caddesi'nde sürüklenen bir otomobil bariyerlerde durdu. Yolu kullanan araçlar sel nedeniyle ilerleyemedi ve sokak aralarından inen sel suları alt geçide doldu.
SARIYER'de akşam saatlerinde etkisini artıran yağışın ardından oluşan sel, birçok noktada hayatı olumsuz yönde etkilerken, Ayazağa'da selde sürüklenen bir otomobil bariyerde durdu.
İstanbul'da etkili olan sağanak, akşam saatlerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sarıyer'de oluşan sel nedeniyle Ayazağa Cendere Caddesi'nde bir otomobil sürüklendi. Otomobil bariyerlerde dururken, yolu kullanan araçlar sel nedeniyle ilerleyemedi. Sokak aralarından inen sel suları, alt geçide doldu.
Kaynak: DHA
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