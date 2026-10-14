Sarıyer Ayazağa'da selin sürüklediği otomobil Cendere Caddesi'nde bariyerde durdu - Son Dakika
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Sarıyer Ayazağa'da selin sürüklediği otomobil Cendere Caddesi'nde bariyerde durdu

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Sarıyer Ayazağa\'da selin sürüklediği otomobil Cendere Caddesi\'nde bariyerde durdu
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İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, Sarıyer'de sele neden oldu; Ayazağa Cendere Caddesi'nde sürüklenen bir otomobil bariyerlerde durdu. Yolu kullanan araçlar sel nedeniyle ilerleyemedi ve sokak aralarından inen sel suları alt geçide doldu.

SARIYER'de akşam saatlerinde etkisini artıran yağışın ardından oluşan sel, birçok noktada hayatı olumsuz yönde etkilerken, Ayazağa'da selde sürüklenen bir otomobil bariyerde durdu.

İstanbul'da etkili olan sağanak, akşam saatlerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sarıyer'de oluşan sel nedeniyle Ayazağa Cendere Caddesi'nde bir otomobil sürüklendi. Otomobil bariyerlerde dururken, yolu kullanan araçlar sel nedeniyle ilerleyemedi. Sokak aralarından inen sel suları, alt geçide doldu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sarıyer Ayazağa'da selin sürüklediği otomobil Cendere Caddesi'nde bariyerde durdu - Son Dakika
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