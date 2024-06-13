Sarıyer'de 150 Milyon Lira Değerinde Döviz Çalınmasıyla İlgili Şüphelilerin Güvenlik Kameralarına Yansıyan Görüntüleri

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Sarıyer'de bir yalıdan 150 milyon lira değerinde döviz çalınmasıyla ilişkin aranan 2 şüphelinin para dolu çantalarla yürümeleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kireçburnu'ndaki bir yalıda 10 Haziran'da meydana gelen hırsızlığın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin Tekirdağ ile İstanbul'da yakaladığı 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında firari 2 şüphelinin dövizlerin dağıtımının ardından para dolu çantalarla yürümeleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay

Kireçburnu Mahallesi'ndeki bir yalıda bulunan kasalardan 150 milyon lira değerinde döviz çalındığına yönelik çalışanların ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye almıştı.

Ekiplerin hırsızlık olayıyla ilgili kimliklerini belirdiği 7 zanlı Tekirdağ ve İstanbul'da yakalanarak, gözaltına alınmıştı. Üç şüphelinin daha yakalanmasının ardından gözaltına alınanların sayısı 10'a çıkmıştı.