Sarıyer'de araçtan inen şüpheliye 180 bin lira ceza kesildi, adliyeye sevk edildi

Sarıyer'de araçtan inen şüpheliye 180 bin lira ceza kesildi, adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer'de trafikte tartıştığı sürücünün aracına zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliye 180 bin lira idari para cezası kesilirken sürücü belgesi 60 günlüğüne geri alındı, aracı 60 gün trafikten men edildi.
Sarıyer'de, trafikte tartıştığı sürücünün aracına saldırarak zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ekim'de Fatih Caddesi'nde, bir sürücünün trafikte tartıştığı kişinin aracına zarar vermesine ilişkin çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen şüpheli B.B. (29), polis ekiplerince yakalandı.
Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 180 bin lira idari para cezası kesilen şüphelinin sürücü belgesi 60 günlüğüne geri alındı.
Sürücünün kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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