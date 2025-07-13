Sarıyer'de Boğulma Olayı

Sarıyer'de serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
Kısırkaya Plajı'na gelen Hüseyin Kanat (43) serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredekiler Kanat'ı sudan çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kanat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kanat'ın cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Öte yandan aynı bölgede denize giren Eyüp Ç. (22) de boğulma tehlikesi geçirdi.
Gencin denizde çırpındığını görenler jet ski yardımıyla sahile çıkardı.
Eyüp Ç. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
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