Sarıyer'de cipin İETT otobüsüne çarptığı anlar kameraya yansıdı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer'de cipin İETT otobüsüne çarptığı anlar kameraya yansıdı, 3 kişi yaralandı

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Sarıyer\'de cipin İETT otobüsüne çarptığı anlar kameraya yansıdı, 3 kişi yaralandı
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Sarıyer Maslak'ta dün saat 18.00 sıralarında karşı yöne geçen cipin İETT otobüsüne çarptığı kazanın araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada cip sürücüsü ile otobüsteki iki yolcu yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SARIYER'de karşı yöne geçen cip, seyir halindeki İETT otobüsüne çarptı. Cip sürücüsü Murat A. (49) ile otobüsteki yolcular Rukkıye B. (55) ve Metin C.'nin (51) yaralandığı kazanın araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent yönünden gelen Murat A. yönetimindeki 34 UM 6501 plakalı cip, refüjü aşarak karşı yöne geçti. Cip, Beşiktaş yönünde seyreden Abdullah G. (53) yönetimindeki 34 HO 2585 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştı.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otobüsteki yolcular Rukkıye B. ve Metin C. ile cip sürücüsü Murat A. yaralandı. Bilinci açık olan 2 yolcu tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Boyun ve göğüs ağrısı bulunan cip sürücüsü Murat A. da hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otobüs sürücüsü Abdullah G.'nin 3 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, cipin refüjü aşarak karşı şeride geçtiği ve İETT otobüsüne çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA
GüvenlikOtomobilSarıyerGüncelİETTKazaSon Dakika

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