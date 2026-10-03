Ankara Polatlı'da eğlence mekanı denetiminde 68 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara Polatlı'da eğlence mekanı denetiminde 68 şüpheli gözaltına alındı

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Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihbarları değerlendirmesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 19 adreste eş zamanlı yaptığı denetimlerde 68 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde 94 kadına idari işlem uygulanırken şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde umuma açık alkollü eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 68 şüpheli gözaltına alındı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülveren Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanları hakkında "müşterilerden fahiş fiyatlar talep edildiği", "hesaplara itiraz edenlerin tehdit edilerek senet imzalamaya zorlandıkları", "uyuşturucu ticareti yapıldığı" ve "mekanlarda çalışan kadınları fuhuşa zorladıkları" gibi gelen ihbarları değerlendirdi.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 19 adreste eş zamanlı denetim yaptı.

Denetimlerde 68 şüpheli gözaltına alındı, 94 kadına idari işlem uygulandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara Polatlı'da eğlence mekanı denetiminde 68 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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