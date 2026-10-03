Fon krizinin ortasında çarpıcı veri! Bankalardaki para rekor seviyeye çıktı - Son Dakika
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Fon krizinin ortasında çarpıcı veri! Bankalardaki para rekor seviyeye çıktı

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Fon krizinin ortasında çarpıcı veri! Bankalardaki para rekor seviyeye çıktı
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Sermaye piyasalarında yaşanan fon krizinin ardından güvenli liman arayışına giren yatırımcı rotayı bankalara çevirdi. Ağustos ayı sonunda hız kesen mevduat artışı, eylül ayında rekor bir ivme kazanarak sadece 15 günde 545,3 milyar liralık devasa bir girişle 34 trilyon lira barajını aştı. Uzmanlar, finansal piyasalardaki bu dikkat çekici para trafiğinin yönüne işaret ediyor.

Sermaye piyasalarında yaşanan fon krizinin yankıları sürerken, yatırımcıların güvenli liman arayışı bankacılık sektörü verilerine yansıdı. Ağustos ayının sonunda hız kesen mevduat artışı eylül ayında yeniden sert bir ivme kazanarak son iki haftada 545,3 milyar liralık sıçramayla 34 trilyon lira barajını aştı.

AĞUSTOS'TAKİ DURAKLAMANIN ARDINDAN EYLÜLDE REKOR ARTIŞ

Türkiye gazetesindeki habere göre, ağustos ayının son haftasında mevduat hesaplarına yönelimde belirgin bir yavaşlama kaydedildi. 14-21 Ağustos haftasında 406,3 milyar TL artan toplam mevduat, 21-28 Ağustos haftasında yüzde 82,7'lik keskin bir düşüşle yalnızca 70,4 milyar TL artış gösterebilmişti. Ancak yatırımcı reflekslerinin değişmesiyle birlikte eylül ayında tabloda ibre hızla yukarı döndü.

Ağustos sonundaki 70,4 milyar liralık artış, 11-18 Eylül haftasında tam 6,2 katına çıkarak 434,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

15 GÜNDE YARIM TRİLYON LİRALIK KAYMA: 34 TRİLYON SINIRI AŞILDI

Eylül ayının ortasından itibaren bankalara yönelik likidite akışı hızlandı. Rakamlara yansıyan hareketlilik şu şekilde gerçekleşti:

  • 11 Eylül: Toplam mevduat 33,46 trilyon TL.
  • 18 Eylül: Bir haftada 434,9 milyar TL'lik rekor girişle toplam mevduat 33,89 trilyon TL'ye yükseldi.
  • 25 Eylül: Yükseliş trendinin sürmesiyle bankacılık sektörünün toplam mevduatı 34 trilyon 2 milyar TL seviyesine çıkarak kritik eşiği geride bıraktı.

Bu verilerle birlikte, 11-25 Eylül tarihleri arasındaki 15 günlük periyotta mevduat sistemine toplam 545,3 milyar TL yeni giriş sağlandı.

UZMANLAR NE DİYOR: PARA TRAFİĞİNDE DİKKAT ÇEKİCİ HAREKETLİLİK

Finans uzmanları, 15 gün içinde gerçekleşen 545 milyar liralık bu devasa artışın tamamının doğrudan fon krizinden çıkan nakit kaynaklı olduğunu kesin olarak söylemek için henüz yeterli veri bulunmadığına dikkat çekiyor. Bununla birlikte uzmanlar, krizin yoğunlaştığı döneme denk gelen eylül ayındaki bu olağanüstü ivmelenmenin, finansal piyasalardaki para trafiğinde yaşanan dikkat çekici hareketliliğe ve riskten kaçan yatırımcının mevduata yönelimine işaret ettiğinin altını çiziyor.

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