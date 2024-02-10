Sarıyer'de Çöp Poşetleri Arasında Yeni Doğmuş Bebek Bulundu - Son Dakika
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Sarıyer'de Çöp Poşetleri Arasında Yeni Doğmuş Bebek Bulundu

Sarıyer'de, 25 Ocak'ta çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bir bebek bulundu. Polis ekipleri, yapılan incelemeler sonucunda bebeği çöp poşetlerinin arasına bırakan kişinin Karolin Y. olduğunu tespit etti. Karolin Y. gözaltına alındı ve Adliyeye sevk edildi.

10.02.2024 13:09
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SARIYER'de, 25 Ocak'ta çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulundu. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde bebeği çöp poşetlerinin arasına bırakan kişinin Karolin Y. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Karolin Y. bugün sabah saatlerinde Adliyeye sevk edildi.

Olay, Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde 25 Ocak'ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş çöpünü bırakacağı sırada, yerdeki çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bir bebek gördü. Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından bebek, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çöp poşetlerinin konulduğu alanda inceleme yapan polis, bebeği bırakan şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan çalışma sonrası bebeği çöp poşetlerinin yanına bırakan kişinin Karolin Y. olduğu tespit edildi. Karolin Y. yakalanarak gözaltına alındı. Bebeği çöpe bırakan Karolin Y.?nin boşandığı eşinden hamile kaldığı ve bebeği de doğunca çöpe bıraktığı belirlendi. Karolin Y. sabah saatlerinde Çağlayan'da buluna İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Sarıyer\'de Çöp Poşetleri Arasında Yeni Doğmuş Bebek Bulundu
Kaynak: DHA

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Kıbrıs, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de Çöp Poşetleri Arasında Yeni Doğmuş Bebek Bulundu - Son Dakika
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