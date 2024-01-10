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Sarıyer'de Kaçak Midye Avlayan 4 Şüpheliye 105 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Sarıyer'de Kaçak Midye Avlayan 4 Şüpheliye 105 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakıp Sabancı Caddesi'nde yasak olan yerlerde midye avcılığının önlenmesi için denetim yaptı. Denetimde, 4 şüpheli yakalanarak 4,5 ton midye ele geçirildi. Şüphelilere toplamda 104 bin 968 lira idari para cezası kesildi.

Sarıyer\'de Kaçak Midye Avlayan 4 Şüpheliye 105 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı
10.01.2024 - 12:09,  Güncelleme: 12:10
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Sarıyer'de, kaçak midye avladığı tespit edilen 4 şüpheliye yaklaşık toplam 105 bin lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, Sakıp Sabancı Caddesi'nde yasak olan yerlerde midye avcılığının önlenmesi için denetim yapıldı.

Ekipler, Sakıp Sabancı Caddesi civarında denize çuvallar içinde midyeler attığı belirlenen M.G. A.G. C.G. ve M.Ö.G'yi yakaladı.

Ekipler, 200 çuval midyeyle karaya çıkartılıp henüz çuvalla konmamış yaklaşık 4,5 ton midye ele geçirdi.

Midyeler canlılığını sürdürebilmeleri ve doğal yaşama kazanabilmeleri için denize döküldü.

Yasak yerlerde midye avcılığı yapmaktan işlem yapılan 4 şüpheliye toplamda 104 bin 968 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA
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