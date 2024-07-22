Sarıyer'de Kayalıklardan Düşen Kişi Kurtarıldı

Sarıyer'de, Türkeli Feneri Ketendere mevkisinde kayalıklardan düşen kişi kıyı emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkeli Feneri Ketendere mevkisinde kayalıklardan düşen kazazede kişinin, TAHLİSİYE -1 can kurtarma botuyla kurtarılarak Türkeli Feneri Tahlisiye Bot İstasyonu'ndaki sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtildi.
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