Sarıyer'de Mezarlıkta Silahlı Saldırı: 7 Tutuklu

Sarıyer'de mezarlık ziyareti sırasında 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin tutuklananların sayısı 7'ye yükseldi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Mart'ta Ayazağa'daki mezarlıkta düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin aranan firari şüpheliyi Kağıthane'de yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 6 şüpheli ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen diğer şüphelinin de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi. Böylece tutuklananların sayısı 7'ye yükseldi.

Öte yandan, şüphelilerin saldırı sonrası otomobille geçtikleri bazı yerlerde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaşıldı.

Ne olmuştu?

Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde 6 ay önce silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serhat Karabay'ın Ayazağa'daki mezarlıkta kabrini ziyarete giden 6 kişiye, burada bekleyen 3 kişi tarafından silahla ateş açılmıştı.

Karşı tarafın karşılık vermesi üzerine çatışma yaşanmış, saldırıya uğrayan gruptaki Murat Şaşmaz olay yerinde, İsmail Başboğa da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, çevik kuvvet polisleri eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilmişti.