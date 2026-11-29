Sarıyer'de bir kişi, motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısında yaralandı.

Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde bekleyen kişiye, plakasız motosikletle gelen 2 şüpheli silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği kişi yaralanırken, saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Saldırıda açılan ateş sonucu bir iş yerine de kurşun isabet etti.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.