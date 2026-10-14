Sarıyer'de sağanak alışveriş merkezinin otoparkını su bastı, araçlar su altında kaldı

Sarıyer'de sağanak alışveriş merkezinin otoparkını su bastı, araçlar su altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer'de etkili olan sağanak, bir alışveriş merkezinin çok katlı otoparkını su bastı. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış nedeniyle otoparkta park halindeki bazı araçlar su altında kaldı, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sarıyer'de etkili olan sağanak nedeniyle bir alışveriş merkezinin otoparkını su bastı.
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinin çok katlı otoparkını sağanak nedeniyle su bastı.
Otoparkta park halindeki bazı araçlar su altında kaldı.
Alışveriş merkezindeki durum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
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