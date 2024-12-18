Sarıyer\'de Sahte İçki Yüzünden Kavga

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Sarıyer'de, kız arkadaşının sahte içki içtikten sonra hastaneye kaldırıldığını iddia eden kişi ile tekel bayisi sahibi arasında çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tekel bayisinden 8 Aralık'ta içki satın alan kadın müşteri, evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Aynı gün durumu öğrenen erkek arkadaşı, tanıdığı bir kişiyle iş yerine gitti.

Tekel bayisinin sahibini sahte içki satmakla suçlayıp hakaret eden kişiye, dükkandaki başka bir müşteri tepki gösterdi.

Kavganın büyümesiyle bu kişi ile kavgayı ayırmaya çalışan arkadaşı müşteri tarafından yumruklandı.

İş yeri sahibi de arbede sırasında saldırgana sopayla vurdu.

Tarafların olayla ilgili birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İş yerinde yaşanan kavga ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.