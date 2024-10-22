Sarıyer\'de Seyir Halindeki Araç Yandı

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SARIYER'de seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangını, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Garipçe Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan bir otomobilin motor bölümünü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin kısa sürede otomobili sarması üzerine çevredeki sürücüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan otomobile müdahale etti. Müdahale sonrası yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi. Araçtaki 4 kişinin yangın başlangıcında aşağıya indiği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.