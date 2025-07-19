Baltalimanı'nda Su Alan Tekne Kurtarıldı

Sarıyer Baltalimanı önlerinde su alan ve içinde 5 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Baltalimanı önlerinde su alan ve içinde 5 kişi bulunan teknenin, KEGM-4 hızlı tahlisiye botu tarafından suyu tahliye edilerek, İstinye Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.