Sarıyer Baltalimanı önlerinde su alan ve içinde 5 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Baltalimanı önlerinde su alan ve içinde 5 kişi bulunan teknenin, KEGM-4 hızlı tahlisiye botu tarafından suyu tahliye edilerek, İstinye Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Baltalimanı'nda Su Alan Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?