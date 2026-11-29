Sarıyer'de, makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan tekne kurtarılarak İstinye Marina'da emniyete alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sarıyer İstinye önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek İstinye Marina'da emniyete alındı." ifadelerine yer verildi.