Sarıyer'de sürüklenen tekne, içindeki 4 kişiyle Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer İstinye önlerinde makine arızası yüzünden sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 10 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün KEGM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek İstinye Marina'da emniyete alındı. Kurum, kurtarma operasyonunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Sarıyer'de, makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan tekne kurtarılarak İstinye Marina'da emniyete alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sarıyer İstinye önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek İstinye Marina'da emniyete alındı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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