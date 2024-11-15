Sarıyer\'de Tünel Çıkışında Kaza

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Sarıyer'de tünel çıkışında yaklaşık 5 metre yükseklikten yeşillik alana düşen otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Emre Bakacak idaresindeki 34 GC 7818 plakalı otomobil, Çayırbaşı Tüneli'nin Sarıyer çıkışındaki bariyerleri aşarak yeşillik alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazayı yara almadan atlatan Bakacak, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

Tünel çıkışında önlem alan polis ekipleri, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Gazetecilere, kazayı anlatan Emre Bakacak, "Tünelden çıktım, araba bir anda kilitlendi. Direksiyonu sağa doğru kırayım dedim, buradan aşağı uçtum. Kaydık, kontrol edemedim arabayı. Yalnızdım, kendim çıktım zaten arabadan. Ambulans ve itfaiye geldi. Kontrolümü yaptılar, herhangi bir şeyim yok." dedi.

Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil, vinç yardımıyla kaldırılarak götürüldü.