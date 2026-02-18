Sarıyer'de Uyuşturucu Operasyonu

(İSTANBUL) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 183 kilogram 600 sıvı metamfetaminin ele geçirildiğini bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sarıyer ilçesinde çekici ve dorsesinde yapılan operasyonda 183 kilogram 600 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerine yer verildi.