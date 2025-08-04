Sarıyer'de yangında kardeşlerden biri öldü - Son Dakika
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Sarıyer'de yangında kardeşlerden biri öldü

04.08.2025 13:19
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Sarıyer'de çıkan yangında Burak Karagöl hayatını kaybetti, Bahar Karagöl'ün tedavisi sürüyor.

SARIYER'DE bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın sırasında evde uyuyan 2 kardeş ağır yaralandı. Kardeşlerden Burak Karagöl, hastanede hayatını kabetti, Bahar Karagöl'ün ise tadevisi devam ediyor.

Çayırbaşı Mahallesi, Çayır Mezarlık Sokak'ta bulunan tek katlı bir gecekonduda saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle evin içine dolan dumanları fark eden anne Fatma Karagöl, uykuda olan çocukları Burak Karagöl ve Bahar Karagöl'ü uyandırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Çığlıklar atarak sokağa çıkan annenin yardımına komşuları koştu. Dumanların tamamen sardığı eve kimse giremedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen Karagöl kardeşleri evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı kardeşleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Uykuda oldukları sırada çok fazla dumana maruz kalan kardeşlerden Burak Karagöl hastanede hayatını kaybetti, Bahar Karagöl'ün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Mahalleli Abdulcabbar Sancar, "Ben kapıda duruyordum, anneleri dışarı fırladı ağlayarak kendini yere attı. Hemen itfaiye çağırdık. Bayağı siyah duman çıktı evden. Kız kardeşi ve abisini evden çıkardılar, yerde yatıyorlardı. Yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum ama kızın vücudu oynuyordu, oğlanın vücudu oynamıyordu" dedi.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Sarıyer, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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