Sarıyer'deki Kilise Saldırısı Davası Karara Bağlandı

İstanbul Sarıyer'de 2024'te bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin davada, sanıklara verilen hapis cezaları usul ve yasaya uygun bulundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf), İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince, 3 sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 14'er yıl hapis cezası ile 5 sanığa verilen 101 yıl 6'şar ay hapis cezası kararına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararında, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde bir eksiklik olmadığını belirtti.

İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu ve eylemlerin doğru nitelendirildiği ifade edilen kararda, cezaların da kanuni bağlamda uygulandığı vurgulandı.

Kararda, bu nedenle sanıkların ileri sürdüğü nedenlerin yerinde görülmediği aktarılarak, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği bildirildi.

Ceza Dairesinin oy birliğiyle verdiği karar, Yargıtaya temyiz yolu açık olmak üzere alındı.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 28 Ocak 2024'teki saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan "maktul", Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai'nin aralarında bulunduğu 11 kişi "müşteki" olarak yer almıştı.

İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu sanıklar David Tanduev ile Amirjon Kholiqov ve bu sanıklarla bağlantılı oldukları tespit edilen Edelkhan Inazhaev ve eşi Zharaidat Esmurzieva hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tasarlayarak kasten öldürme", 11 kişiye karşı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ateşli silah ve mermi bulundurmak" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 218 yıl 7 aydan 349 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyordu.

20 sanığın da benzer suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 217 yıl 1 aydan 345'er yıla, bazı sanıkların da sadece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis talep ediliyordu.

İddianamede, Santa Maria Kilisesi'nde saldırı gerçekleştirmek için toplantı yapan grup içinde yer aldığı iddia edilen sanık Viskhan Soltamatov'un, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tasarlayarak kasten öldürme" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 349 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Karar

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi davayı 2 Şubat 2026'da karara bağlamıştı.

Mahkeme, sanıklar David Tanduev, Amirjon Khaliqov ve Adam Khamirzaev hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesine karar vermişti.

Öte yandan bu sanıklar hakkında "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan da her biri için ayrı ayrı 143 yıl hapis cezası verilmesine hükmedilmişti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Shamsullo Radzhaboz, Alisher Rakhimov, Farrukh Soliev, Abdülaziz Abdullaev, Rasul Akhmadjanov hakkında da, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan 15 yıl, "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan 15 yıl, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme" suçundan ise 71 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

Davada, 31 sanık ise beraat etmişti.