Sarıyer Hacıosman Bayırı Caddesi'nde devam eden otel inşaatında büyük bir yangın meydana geldi. Olay yerine hızlı bir şekilde itfaiye ekipleri sevk edilerek yangına müdahaleye başlandı. Bölgedeki durumla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
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7.09.2024 05:43:09. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Otel İnşaatında Yangın - Son Dakika
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