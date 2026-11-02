Sarıyer Kilyos\'ta arızalanan 11 metrelik tekne, 1 kişiyle Kıyı Emniyeti\'nce kurtarıldı

Sarıyer Kilyos'ta arızalanan 11 metrelik tekne, 1 kişiyle Kıyı Emniyeti'nce kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer'in Kilyos açıklarında makine arızası yüzünden sürüklenen 11 metrelik tekne, içindeki 1 kişiyle birlikte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. BAYRAK-1 botunca yedeklenen tekne, Rumeli Feneri'nde emniyete alındı.
SARIYER Kilyos önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 1 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sarıyer Kilyos önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, BAYRAK-1 botumuzca yedeklenerek Rumeli Feneri'nde emniyete alındı" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: DHA
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