Sarız'da Taşımalı Eğitime Ara

Kayseri'nin Sarız ilçesinde olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanma dolayısıyla taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Sarız Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanma sebebiyle Sarız ilçemiz genelindeki tüm eğitim kurumlarında 13 Şubat Cuma günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."